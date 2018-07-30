Хуснуллин заявил, что подготовка к зиме в новых регионах идет по плану

Вице-премьер РФ рассказал о работе с шефами-регионами над восстановлением инфраструктуры.

Подготовка коммунальной инфраструктуры новых регионов (Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик) к зимнему периоду идет по плану, так как с помощью российских регионов-шефов специалисты успеют восстановить ее. Эти сведения в общении генеральным директором информационного агентства ТАСС Андреем Кондрашовым представил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Публичное интервью состоялось в рамках Московского урбанистического форума.

Мы подробно обсудили подготовку к зиме. Мы идем по плану. То есть, мы успеем восстановить все, у нас силы развернуты. Очень сильно помогают регионы-шефы. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Чиновник напомнил о том, что всем регионам-шефам, которые курируют новые территории, в текущий момент властями поручено сформировать аварийные бригады в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, восстановления коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, создания аварийно-технического запаса.

Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса планируют открыть 6 сентября.

Фото и видео: Telegram / ТАСС