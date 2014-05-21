Хуснуллин сообщил, что порядка 500 объектов строят в Крыму при поддержке правительства

Вице-премьер РФ рассказал о проектах строительства на полуострове.

Около 500 объектов строится на территории Крыма по программе социально-экономического развития при поддержке российского правительства. В общей сложности момента вступления полуострова в состав страны там возведено 552 объекта. В качестве одного из крупных проектов чиновник привел в пример создание четырех съездов к морскому побережью от федеральной трассы "Таврида", а также комплексную модернизацию очистных сооружений.

У нас есть программа социально-экономического развития Крыма, которую мы сейчас продлили до 2027 года. Вообще, за то время, как с 2014 года мы Крымом занимались, 552 объекта было построено и еще порядка 500 объектов у нас находится в работе. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт добавил, что ключевой задачей для властей по отрасли является привлечение инвестиций. Марат Хуснуллин добавил, что в текущий момент данный процесс слегка затормозил, но не остановился, так как бизнес продолжает вкладывать денежные средства. Спикер кабинета министров заметил, что буквально на днях общался одним инвестором, который ввел в эксплуатацию новую пятизвездочную гостиницу, со СПА-центром, с развитием прилегающей территории, с пляжной зоной.

Хуснуллин заявил, что подготовка к зиме в новых регионах идет по плану.

Фото и видео: ТАСС