Развитие дорог и инфраструктуры в Петербурге и области будет проходить комплексно

Развитие транспортного узла поддержат на федеральном уровне.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел совещание с губернаторами Петербурга и Ленобласти, представителями Минтранспорта РФ, Минфина, Минстроя и ОАО "РЖД". Власти обсуждали варианты развития Санкт-Петербургского транспортного узла. За основу выбрали вариант, которые предусматривает комплексный подход. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Таким образом, одновременно будет развиваться улично-дорожная сеть, метрополитен, наземный общественный транспорт двух регионов и железнодорожное сообщение. Это позволит создать новые транспортные связи внутри агломерации и улучшит транспортную доступность.

В перспективе создание железнодорожного сообщения по маршруту Петербург (Финляндский) - Левашово - Сертолово.

Ранее Piter.TV сообщил о том, кто и как может воспользоваться социальным такси в Ленобласти.

Фото: Piter.TV