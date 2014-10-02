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Развитие дорог и инфраструктуры в Петербурге и области будет проходить комплексно
Сегодня, 13:03
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nadezhda_sib

Развитие дорог и инфраструктуры в Петербурге и области будет проходить комплексно

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Развитие транспортного узла поддержат на федеральном уровне.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел совещание с губернаторами Петербурга и Ленобласти, представителями Минтранспорта РФ, Минфина, Минстроя и ОАО "РЖД". Власти обсуждали варианты развития Санкт-Петербургского транспортного узла. За основу выбрали вариант, которые предусматривает комплексный подход. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Таким образом, одновременно будет развиваться улично-дорожная сеть, метрополитен, наземный общественный транспорт двух регионов и железнодорожное сообщение. Это позволит создать новые транспортные связи внутри агломерации и улучшит транспортную доступность. 

В перспективе создание железнодорожного сообщения по маршруту Петербург (Финляндский) - Левашово - Сертолово. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, кто и как может воспользоваться социальным такси в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV

Теги: агломерация, транспорт, транспортный узел
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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