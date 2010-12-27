Психически нездоровому петербуржцу померещился "теракт" на Тамбасова

Мужчину нашла полиция, но после отпустила под подписку о невыезде.

В Красносельском районе Петербурга петербуржец позвонил в полицию и сообщил о готовящемся теракте. По его данным, бомба должна взорваться в жилой квартире по улице Тамбасова, 4 корпус 2. Оперативники по голосу поняли, что злоумышленник пьян и направили к нему домой оперативников.

Инцидент произошел около половины четвертого ночи. В экстренную службу дозвонился 33-летний безработный гражданин и "пошутил" о заминировании жилого здания. Представители закона быстро вычислили адрес злоумышленника и наведались к нему. Наряд полиции нашел телефонного террориста в квартире по улице Солдата Корзуна. С приезду оперативников, мужчина все еще был в нетрезвом состоянии. Его задержали, но после отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По сведениям от "Конкретно.ру", местный житель состоит на учете у психиатра.

