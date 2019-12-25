Хулиганы сожгли скамейку Виктора Цоя в Петербурге

Обычную же лавочку, стоящую рядом, вандалы не тронули.

На Богословском кладбище злоумышленники сожгли скамью у могилы Виктора Цоя. Об этом сообщили свидетели в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Лавка с изображением желтого солнца и надписью "Кино" в честь рок-группы серьезно повредилась. Она почернела и потеряла рисунки.

В Сети очевидцы отмечают, что обычная скамья, которая находилась напротив "легендарной", осталась в полной сохранности.

Ранее на Piter.tv сообщили, что после надругательства над могилами на Богословском кладбище возбудили уголовное дело.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург