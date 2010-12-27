Андрей Могучий стал заслуженным деятелем искусств РФ

Полтавченко вручил государственные награды рабочим, инженерам, преподавателям и спортсменам.

Художественный руководитель БДТ им. Товстоногова Андрей Могучий удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Сегодня, 24 апреля, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко по поручению Президента России вручил государственные награды рабочим, инженерам, преподавателям, деятелям культуры, спортсменам.

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Он отметил, что среди награжденных - сотрудники старейшего судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи". Звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" удостоен художественный руководитель БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий.

Фото: gov.spb.ru