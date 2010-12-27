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Андрей Могучий стал заслуженным деятелем искусств РФ
Сегодня, 18:28
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ProkVad
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Андрей Могучий стал заслуженным деятелем искусств РФ

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Полтавченко вручил государственные награды рабочим, инженерам, преподавателям и спортсменам.

Художественный руководитель БДТ им. Товстоногова Андрей Могучий удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Сегодня, 24 апреля, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко по поручению Президента России вручил государственные награды рабочим, инженерам, преподавателям, деятелям культуры, спортсменам.

Всех вас объединяет умение по-настоящему работать, желание приносить пользу нашему городу и стране.

Заявил глава города

Он  отметил, что среди награжденных - сотрудники старейшего судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи". Звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" удостоен  художественный руководитель БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий.

Фото: gov.spb.ru

Теги: бдт , могучий
Категории: Лента новостей Новости СПб

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