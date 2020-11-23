  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 15:38
347
himif Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Художники коллектива TUNDRA представили новый арт-проект в Петербурге

0 0

Инсталляция стала частью программы фестиваля цифрового паблик-арта.

В минувшие выходные, 10 и 11 июля на территории "Севкабель Порта" была представлена аудиовизуальная инсталляция коллектива TUNDRA под названием "ROW".

Как рассказали организаторы, цель инсталляции ROW – погрузить зрителя в альтернативное восприятие реальности, где в воздухе, вместо мыслей, слов и предложений, появляется динамическое полотно. Эта идея была визуализирована с помощью установленных в ряд LED вентиляторов, которые создают впечатление парящих в воздухе структур.

 

Инсталляция стала частью программы фестиваля цифрового паблик-арта Rosbank Future Citites, который впервые проходит в том же пространстве на Васильевском острове до 1 августа 2021 года.

Фото, видео: Анна Мурдасова, Piter.tv

Теги: севкабель порт, стрит-арт
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии