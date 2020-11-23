Художники коллектива TUNDRA представили новый арт-проект в Петербурге

Инсталляция стала частью программы фестиваля цифрового паблик-арта.

В минувшие выходные, 10 и 11 июля на территории "Севкабель Порта" была представлена аудиовизуальная инсталляция коллектива TUNDRA под названием "ROW".

Как рассказали организаторы, цель инсталляции ROW – погрузить зрителя в альтернативное восприятие реальности, где в воздухе, вместо мыслей, слов и предложений, появляется динамическое полотно. Эта идея была визуализирована с помощью установленных в ряд LED вентиляторов, которые создают впечатление парящих в воздухе структур.

Инсталляция стала частью программы фестиваля цифрового паблик-арта Rosbank Future Citites, который впервые проходит в том же пространстве на Васильевском острове до 1 августа 2021 года.

Фото, видео: Анна Мурдасова, Piter.tv