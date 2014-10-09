В Петербурге разработали закон для бизнеса в жилых домах

Предприниматели должны будут согласовывать создание коммерческой недвижимости с жильцами дома.

В пятницу, 9 апреля, стало известно о новом законопроекте, согласно которому создание коммерческой недвижимости в жилых домах нужно будет согласовывать с жильцами.

Закон разработала депутат Госдумы Галина Хованская, разработавшая "закон Хованской", согласно которому предпринимателям запрещено создавать хостелы в многоквартирных домах. На этот раз закон затронет бизнесменов, которых обяжут согласовывать с жильцами домов создание некоммерческой недвижимости.

Жители домов поддержали закон, а вот предприниматели считают, что "это смерть малого бизнеса", передает "Фонтанка". Хованская заявила, что решать, как будут использоваться нежилые помещения в доме, должны решать горожане.

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Фото: Piter.TV