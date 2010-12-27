Только приставы смогли выселить незаконный хостел из квартиры в Петербурге

Приставам Красногвардейского района удалось прекратить работу нелегального хостела, который женщина открыла в принадлежащей ей квартире.

Судебные приставы Красногвардейского района смогли убедить 38-летнюю женщину закрыть нелегальный хостел. В отношении горожанки вынес решение суд, который запретил ей использовать помещение не по назначению. То есть предоставлять гостиничные услуги на территории. О пиратском хостеле представители закона узнали от недовольных соседей, которым надоел шум.

Выселять гостиницу отправился пристав. Он застал в квартире 12 человек. От них он узнал. Что проживание в заведении стоит 250 рублей за сутки. Собственнице жилья вручили требование в течение недели освободить квартиру и привести ее в надлежащий вид. Однако через семь дней все осталось на своих местах. Поэтому пристав обязал женщину выплатить сбор в размере пяти тысяч.

Денежное наказание подействовало. В следующий визит квартира оказалась пустой. Вместе с понятыми сотрудник ФССП осмотрел помещение. Исполнительское производство против женщины завершили. Но его могут возобновить, если в квартире снова откроют гостиницу.

Фото: УФССП по Петербургу