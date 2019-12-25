IV Хоровой фестиваль пройдёт в Ленобласти

В мероприятии примут участие ведущие солисты Мариинского театра, Санкт-Петербург Опера и Государственной Филармонии для Детей и Молодёжи.

В субботу, 9 сентября, на берегу озера Лампушка в Ленобласти состоится IV Хоровой фестиваль. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Мероприятие нанётся в 14:00. Оно пройдёт в сопровождении Симфонического оркестра Ленобласти под руководством художественного руководителя и главного дирижера Михаила Голикова. Зрителей ждут выступления хоровых коллективов 47-ого региона и соседнего Петербурга. Также в фестивале примут участие ведущие солисты Мариинского театра, Санкт-Петербург Опера и Государственной Филармонии для Детей и Молодёжи.

Первой прозвучит оратория по мотивам мифа "Амур и Психея" композитора Мурата Кабардокова. В ходе фестиваля прозвучат стихи Державина, Пушкина, Северянина, Пастернака, Маяковского.

В 17:30 музыканты исполнят сценическую кантату Карла Орфа "Кармина Бурана" со впечатляющим водным и световым шоу.

Ранее мы сообщили о том, что "Карманные парки" появятся в Ломоносовском районе Ленобласти.

Фото: Pxhere