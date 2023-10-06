Праздник пройдет в Тосно 7 сентября. Начало в 14:00. Для гостей старше шести лет.

7 сентября на центральной площади города Тосно состоится V юбилейный Хоровой фестиваль Ленинградской области.

В сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением главного дирижера Михаила Голикова выступят восемь ведущих хоровых коллективов из разных регионов, а также солисты Государственной Филармонии для Детей и Молодежи.

В этом году фестиваль приобретет межрегиональный статус. Впервые в музыкальном празднике примут участие хор Белгородской филармонии и детский хор "Терские голоса" из города Нальчика. Кроме того, на фестивальной сцене состоится возрождение знаменитого молодёжного камерного хора "Петербургские Голоса", основанного Михаилом Голиковым в 1999 году.

Вечернюю программу фестиваля откроет опера Сергея Рахманинова "Алеко". Балет и артисты вокальной труппы ФДМ представят яркую и волнующую историю о любви, измене, ревности и мести. Постановка затрагивает глубокие темы поиска счастья, границ свободы и неизбежности страстей.

Роли исполняют:

Приглашенный солист Мариинского театра Владимир Целебровский (Алеко).

Солисты ФДМ: Александр Минченко (Старый цыган), Анастасия Васильева (Земфира), Григорий Яцентковский (Молодой цыган).

Режиссер-постановщик – Мурат Калов,

Балетмейстер-постановщик – Карина Петрусенкова,

Сценография и костюмы – Карина Автандилова.

В программе гала-концерта зрителей ждет разнообразие музыкальных жанров — от классики до рока и кинохитов. В сопровождении Симфонического оркестра большой сводный хор, солисты и приглашенные рок-группы исполнят произведения М. Глинки, К. Орфа, М. Таривердиева, И. Дунаевского, а также популярные хиты групп "Алиса", "Король и Шут", "Любэ" и многих других.

Режиссер – Александра Победоносцева.

14.00 – Начало дневной программы на малой сцене. Выступление хоров. В 17.00 – Опера "Алеко". В 19.00 – Гала-концерт.

Фото: ФДМ