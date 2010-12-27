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Хорошие новости: в Петербурге 22 апреля нет пробок в центре
Сегодня, 16:11
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nadiputintseva
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Хорошие новости: в Петербурге 22 апреля нет пробок в центре

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Плотность движения составляет 2-3 балла.

В минувшую субботу автомобилисты Санкт-Петербурга находились помимо пробки в некоем  замешательстве, поскольку Невский проспект закрыли на ремонт. "Яндекс.Пробки" сообщает, что в воскресенье в центре города пробок нет.

Стоит отметить, что сегодня плотность движения в 2-3 балла сервис показывает не только на Невском проспекте, но и на дороге от набережной канала Грибоедова до Дворцовой набережной. Там также осуществляются ремонтные работы.

Проблем с движение не наблюдается и на КАДе.

Фото: "Яндекс.Пробки"

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Теги: новости спб , пробки спб
Категории: Новости СПб

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