В Мариинке в первый день Масленицы выступит хор Свято-Троицкой Сергиевой лавры

IV Международный фестиваль "Поющая Масленица" пройдет в Мариинском театре с 3 по 10 марта.

В Петербурге в начале масленичной недели впервые выступит хор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Концерт пройдет в рамках IV Международного фестиваля "Поющая Масленица" в Мариинском театре.

Хор выступит 4 марта с церковными композициями "Свыше пророцы" Милия Балакирева, "Свете тихий" Павла Иванова-Радкевича, греческими распевами в гармонизации Сергея Трубачева "Бог Господь" и тропарем Рождества Христова 4-го гласа, румынской колядкой "Trei crai de la răsărit" и др.

Концертный хор Свято-Троицкой Сергиевой лавры и московских духовных школ был создан в 2007 году.

Фото: Мариинский театр/ ВК