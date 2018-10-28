Холст с автографом Горбачева и словом "простите" продали за 12 млн рублей

В 2009 году один из студентов попросил подписать пустой холст и что-то на нем нарисовать. Однако, Горбачев только подписал красным маркером холст, но рисовать отказался. На пустом пространстве студент потом написал черным маркером слово "ПРОСТИТЕ".

В среду на торгах аукционного дома "12-й стул" за 12 миллионов рублей была продана арт-провокация с автографом бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома.

Как пишет Екатерина Кухта в своем Facebook, 19 февраля 2009 г. Михаил Горбачев читал лекцию в одном из московских университетов и раздавал автографы. Один из студентов попросил подписать пустой холст и что-то на нем нарисовать. Однако, Горбачев только подписал красным маркером холст, но рисовать отказался. На пустом пространстве студент потом написал черным маркером слово "ПРОСТИТЕ".

Первоначальная цена этого лота составляла 100 тысяч рублей, но через 10 минут холст продали за 12 миллионов рублей. Новым владельцем стал анонимный телефонный покупатель.

Он заплатит, с учетом премии (процента аукционного дома - ИФ), 13,8 млн рублей пресс-служба аукционного дома

Фото: Екатерина Кухта/ Facebook