Hoff арендовал склад "Солярис" в Колпино

Вероятно, расширение логистической инфраструктуры связано с желанием ретейлера увеличить объемы онлайн-продаж и открыть новые торговые точки.

Торговая сеть мебели и товаров для дома Hoff приняла решение арендовать склад "Солярис" в Колпино. Объект с площадью 28 500 кв. м планируется достроить к лету этого года. Стоимость аренды может составить 400 млн рублей в год. Такая информация была предоставлена источником "Ъ-СПб".

Вероятно, расширение логистической инфраструктуры связано с желанием ретейлера увеличить объемы онлайн-продаж и открыть новые торговые точки. В настоящее время у сети уже есть склад в логопарке "MLP Уткина Заводь" в Невском районе Северной столицы, площадь которого составляет около 15 000 кв. м.

На данный момент на петербургском складском рынке наблюдается недостаток свободных площадей для аренды. В прошлом году из-за роста спроса на склады вакантность складских объектов сократилась до 0,4% (19 000 кв. м), но неудовлетворённый спрос составил примерно 500 000 кв. м (по данным группы NF Group).

За прошлый год арендная ставка за качественные складские помещения выросла на 50% и составила 8650 рублей за кв. м в год. Аналитики предсказывают, что такая тенденция сохранится и в 2024 году.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)