Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
На Можайской улице работают аварийные службы из-за сообщения о "хлопке газа"
Вчера, 15:51
0
lesjasap
516

На Можайской улице работают аварийные службы из-за сообщения о "хлопке газа"

0
 
 

В Адмиралтейском районе экстренные службы разбираются в ситуации с "хлопком газа".

В Адмиралтейском районе Петербурге местная жительница вызвала экстренные службы помощи. По словам женщины, у нее в квартире произошел “хлопок газа”. Опасная ситуация возникла в дома номер 42 по Можайской улице.
 
 
Сообщается, что на месте аварии работали сотрудники газовой службы, правоохранительные органы, пожарные и врачи скорой помощи. Однако, специалисты рассказали, что ничего серьезного не произошло. У женщины упало на газовую плитку стекло, из-за чего и произошел хлопок.  В панике хозяйка квартиры подумала, что это взрыв, поэтому набрала номер аварийной службы. 
 
 
В настоящее время опасности для петербуржцев нет. Все службы закончили работу на данном участке.
 

 
Напомним, что ранее мы публиковали видео из Ростова-на-Дону с последствиями взрыва в квартире от бытового газа.
 
Все новости района
Теги: аварийнвя службаа , авария , амиралтейский район , газ , газовая служба , можайская улица , хлопок газа
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5