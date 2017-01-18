На Можайской улице работают аварийные службы из-за сообщения о "хлопке газа"

В Адмиралтейском районе Петербурге местная жительница вызвала экстренные службы помощи. По словам женщины, у нее в квартире произошел “хлопок газа”. Опасная ситуация возникла в дома номер 42 по Можайской улице.
Сообщается, что на месте аварии работали сотрудники газовой службы, правоохранительные органы, пожарные и врачи скорой помощи. Однако, специалисты рассказали, что ничего серьезного не произошло. У женщины упало на газовую плитку стекло, из-за чего и произошел хлопок. В панике хозяйка квартиры подумала, что это взрыв, поэтому набрала номер аварийной службы.
В настоящее время опасности для петербуржцев нет. Все службы закончили работу на данном участке.
Напомним, что ранее мы публиковали видео из Ростова-на-Дону с последствиями взрыва в квартире от бытового газа.