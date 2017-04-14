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Появилось видео из квартиры в Ростове-на-Дону, где произошел взрыв газа

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Очевидцы прислали Piter.tv видео из квартиры дома в Забайкальском переулке в Ростове-на-Дону, где утром в среду взорвался газ. Эвакуированных жителей дома разместили в ПВР.

Утром в среду, 17 января, в доме 5/4 в Забайкальском переулке произошел взрыв газа в одной из квартир. После этого возник пожар на площади в 30 квадратных метров. В распоряжении Piter.tv появилось видео с места события. Огонь уничтожил всю обстановку в квартире. Также сообщается, что в пожаре погиб один человек.

Появилось видео из квартиры в Ростове-на-Дону, где произошел взрыв газа

На базе школ города развернули два пункта временного размещения. Туда отвозят тех, кто не хочет ждать окончания работ спасателей около дома. Оставшихся обогревают в автобусах.

Появилось видео из квартиры в Ростове-на-Дону, где произошел взрыв газа

Появилось видео из квартиры в Ростове-на-Дону, где произошел взрыв газа

Ранее Piter.tv сообщал, что появилось новое видео с места взрыва в жилом доме Ростова-на-Дону.

Фото и видео: Piter.tv

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Категории: Происшествия Новости России

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