Появилось видео из квартиры в Ростове-на-Дону, где произошел взрыв газа

Очевидцы прислали Piter.tv видео из квартиры дома в Забайкальском переулке в Ростове-на-Дону, где утром в среду взорвался газ. Эвакуированных жителей дома разместили в ПВР.

Утром в среду, 17 января, в доме 5/4 в Забайкальском переулке произошел взрыв газа в одной из квартир. После этого возник пожар на площади в 30 квадратных метров. В распоряжении Piter.tv появилось видео с места события. Огонь уничтожил всю обстановку в квартире. Также сообщается, что в пожаре погиб один человек.

На базе школ города развернули два пункта временного размещения. Туда отвозят тех, кто не хочет ждать окончания работ спасателей около дома. Оставшихся обогревают в автобусах.

Ранее Piter.tv сообщал, что появилось новое видео с места взрыва в жилом доме Ростова-на-Дону.

Фото и видео: Piter.tv