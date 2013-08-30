Хинштейн раскритиковал врио главы Суджанского района за работу по жилищным сертификатам

Власти региона назвали работу Юрия Дмитрюкова "просто недопустимой".

Региональные власти из Курской области подвергли критике работу временно исполняющего обязанности главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова за пассивную деятельность в сфере выдачи жилищных сертификатов. Соответствующее заявление сделал в ходе правительственного заседания временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. Врио заместителя губернатора Владимира Базарова указал, что всего за весь период на указанной территории чиновниками выдано свыше семи тысяч сертификатов. В настоящее время завершаются мероприятия по составлению списка с жилыми помещениями. Далее этот перечень будет направлен в федеральные органы власти. Однако этому процессу мешает Суджанский район, хотя "все остальные районы уже отработали".

Так работать невозможно - это просто недопустимо. <…> Просто предупреждаю, потому что такого рода пассивность влечет за собой рост социального напряжения, возмущения людей, и хочу, чтобы наши жители об этом знали - где причина и в чем, извините, затык. Александр Хинштейн, врио главы региона

В Курской области могут разрешить въезд в несколько населенных пунктов.

Фото и видео: Вконтакте / Курская область