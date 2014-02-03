В Курской области могут разрешить въезд в несколько населенных пунктов

Врио главы региона сообщил о нововведениях на заседании регионального правительства.

Ряд населенных пунктов, расположенных на территории Курской области, куда ранее региональными властями был ограничен въезд, рассчитывают открыть на этой неделе. Соответствующее заявление сделал в ходе правительственного заседания временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. Местный чиновник добавил, что перечень населенных пунктовв праграничных районах, где разрешено работать оценочным комиссиям по повреждениям жилых домов, поврежденных после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, будет расширен. Российское министерство по обороне выдало такое разрешение специалистам по 74 пунктам в нескольких районах области )Беловском, Большесолдатском, Суджанском, Льговском и Кореневском).

По мере работы саперов перечень населенных пунктов, куда оперативный штаб ограничил доступ, также будет сокращаться. Рассчитываю, что на этой неделе в ряд населенных пунктов доступ будет открыт. Александр Хинштейн, врио главы региона

Сотрудница краеведческого музея Суджи погибла в результате обстрела ВСУ.

Фото: Курская область