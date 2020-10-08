Хайко Маас: Европа не должна прекращать диалог с Россией

Европа не должна прекращать диалог с Россией. Об этом во время выступления на форуме GLOBSEC в Братиславе рассказал глава МИД Германии Хайко Маас. Чиновник отметил, что произошедшее с российским оппозиционером Алексеем Навальным говорит о том, что Европе следует быть единой в отношении Москвы. Однако странам не следует прекращать отношения.
Независимо от исхода выборов мы должны свыкнуться с фактом, что США будут шаг за шагом отходить от роли мирового полицейского. Нам нужно укреплять европейскую опору в рамках НАТО. Нам также нужен общий подход по отношению к России, мы считаем, что это должен быть двойственный подход
Хайко Маас, глава МИД Германии
В ФРГ пояснили, что пример отравления Навального показала Берлину, что Европе следует "говорить четким языком, но также знать, что Россия нам нужна". Диалог с Россией необходим для урегулирования конфликтов в Сирии, Ливии, на Украине.
МИД ФРГ пригрозил России санкциями из-за ситуации с Навальным.
Видео: YT / GLOBSEC
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