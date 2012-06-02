Хачанов вышел в полуфинал турнира в Торонто

Россиянин обыграл Микельсена в четвертьфинале.

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP серии "Мастерс" в Торонто.

В четвертьфинале турнира соперником 16-й ракетки мира стал американский спортсмен Алекс Микельсен. Хачанов одержал победу со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты.

За выход в финал турнира в Торонто Хачанов сыграет с немцем Александром Зверевым. Встреча состоится в четверг, 7 августа.

Ранее мы сообщали, что Калинская уступила Фернандес в финале турнира в Вашингтоне.

Видео: YouTube / Tennis TV