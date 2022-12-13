Хачанов вышел в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии.
В матче 1/8 финала соперником 20-й ракетки мира был японский спортсмен Йосито Нисиока. Хачанов добился уверенной победы со счетом 6:0, 6:0, 7:6. Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут.
Следующим соперником Хачанова на Australian Open станет победитель пары Хуберт Хуркач (Польша) – Себастьян Корда (США).
Ранее мы сообщали, что Рыбакина вышла в четвертьфинал Australian Open.
Видео: YouTube / Australian Open TV
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