Хачанов вышел в четвертьфинал Australian Open

Россиянин выиграл у соперника два сета всухую.

Российский теннисист Карен Хачанов стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии.

В матче 1/8 финала соперником 20-й ракетки мира был японский спортсмен Йосито Нисиока. Хачанов добился уверенной победы со счетом 6:0, 6:0, 7:6. Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут.

Следующим соперником Хачанова на Australian Open станет победитель пары Хуберт Хуркач (Польша) – Себастьян Корда (США).

Ранее мы сообщали, что Рыбакина вышла в четвертьфинал Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV