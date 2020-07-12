При этом сериал получил положительные отзывы от критиков.

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что HBO закрыл сериал "Беги" с Доналлом Глисоном. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В чём причина закрытия проекта не уточняется. Стоит отметить, сериал получил положительные отзывы от критиков. Боле того, проект имеет 80% на Rotten Tomatoes.

После изучения того, как сериал может развиваться далее, мы вместе с его создательницей Вики Джонс приняли решение отказаться от второго сезона HBO

В сюжете сериала история о молодых людях, которые встречаются вновь спустя 17 лет. Вместе они отправляются в путешествие на поезде.

Главные роли достались Мерритт Уэвер и Доналл Глисон.

Ранее мы сообщали о том, что сериал "Лютер" может стать полнометражным фильмом.

Видео:YouTube / Amediateka