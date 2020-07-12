В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что HBO закрыл сериал "Беги" с Доналлом Глисоном. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В чём причина закрытия проекта не уточняется. Стоит отметить, сериал получил положительные отзывы от критиков. Боле того, проект имеет 80% на Rotten Tomatoes.
После изучения того, как сериал может развиваться далее, мы вместе с его создательницей Вики Джонс приняли решение отказаться от второго сезона
HBO
В сюжете сериала история о молодых людях, которые встречаются вновь спустя 17 лет. Вместе они отправляются в путешествие на поезде.
Главные роли достались Мерритт Уэвер и Доналл Глисон.
Ранее мы сообщали о том, что сериал "Лютер" может стать полнометражным фильмом.
Видео:YouTube / Amediateka
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