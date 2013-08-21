Опубликован тизер новой драмы Содерберга "Без резких движений"

Премьера фильма состоится 18 июня на кинофестивале Tribeca.

В пятницу, 21 мая, в сети появился тизер новой драмы Содерберга "Без резких движений". Ролик опубликован на YouTube-канале HBO Max.

По сюжету главные герои оказываются в 1954 году. Группа мелких преступников должна украсть якобы незначительный документ, но не справляется с заданием. Главные роли исполнили Мэтт Дэймон, Брендан Фрейзер, Дон Чидл, Бенисио Дель Торо, Дэвид Харбор, Рэй Лиотта.

Премьера состоится 18 июня.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован список новых проектов Marvel, которые выйдут в 2021 году.

Видео: HBO Max/YT