Опубликован тизер новой драмы Содерберга "Без резких движений"

В пятницу, 21 мая, в сети появился тизер новой драмы Содерберга "Без резких движений". Ролик опубликован на YouTube-канале HBO Max.
По сюжету главные герои оказываются в 1954 году. Группа мелких преступников должна украсть якобы незначительный документ, но не справляется с заданием. Главные роли исполнили Мэтт Дэймон, Брендан Фрейзер, Дон Чидл, Бенисио Дель Торо, Дэвид Харбор, Рэй Лиотта.
Премьера состоится 18 июня.
Ранее мы сообщали о том, что опубликован список новых проектов Marvel, которые выйдут в 2021 году.
Видео: HBO Max/YT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все