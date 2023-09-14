Гутерриш заявил о желании стать посредником в переговорах между Россией и Украиной

В ООН оценили выход из украинского кризиса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что был бы рад выступить в качестве посредника для мирных переговоров по урегулированию регионального конфликта между Россией и Украиной. Однако сейчас эксперт полагает, что этот момент наступит еще не скоро. Соответствующее заявление спикер сделал в рамках выступления перед местными журналистами на брифинге в штаб-квартире в Нью-Йорке.

Я бы хотел иметь возможность выступить посредником в мирных переговорах, но полагаю, что мы еще далеки от того момента, когда это станет возможным. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Специалист подчеркнул, что мирное урегулирование кризиса будет базироваться на положениях Устава ООН и нормах международного права.

Гутерриш призвал прекратить любые атаки на гражданские суда в Черном море.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций