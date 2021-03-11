Гутерриш: война в Сирии заставляет задуматься об эффективности урегулирования конфликтов

Генсек ООН выступил на брифинге, приуроченном к десятилетию войны в Сирии.

Антониу Гутерриш заявил о том, что война в Сирии заставляет задуматься об эффективности международного урегулирования вооруженных конфликтов. Генеральный секретарь ООн выступил на брифинге, посвященном десятилетию гражданского противостояния на территории страны Ближнего Востока.

Очевидно, что если война длится 10 лет, то действующая система международной безопасности не эффективна. Это дает пищу для размышлений для всех заинтересованных сторон. Это касается и ООН с Советом Безопасности. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Эксперт подчеркнул, что международные институты и механизмы должны быть направлены на то, чтобы воздействовать на обстановку, если она затягивается на столь длительное время. Гутерриш уверен, что на данный момент этими возможностями ООН и СБ не обладают.

Напомним, что военный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2015 году противники правительства находились на подступах к Дамаску. Их отбили правительственные силы после того, как Россия решила оказать помощь законным властям.

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Видео: Youtube/United Nations