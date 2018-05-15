Милое видео певица опубликовала у себя на странице в Instagram.

Известный российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, признался в любви Кети Топурия. Милое видео солистка группы "А"Студио" опубликовала у себя на странице в социальной сети Instagram.

Слухи о романе Гуфа и Топурии ходят уже с начала 2018 года. Сегодня они подтвердились романтической записью, на которой влюбленные едут вместе в машине. На ролике Долматов сидит за рулем внедорожника и тихо говорит: "Я люблю тебя".

Ранее мы писали, что Кети Топурия удивила своих поклонников идеальной фигурой.

Фото: YouTube / Любимые Звезды — новости звезд кино и шоу-бизнеса