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Гуф признался в любви Кети Топурия

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Милое видео певица опубликовала у себя на странице в Instagram.

Известный российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, признался в любви Кети Топурия. Милое видео солистка группы "А"Студио" опубликовала у себя на странице в социальной сети Instagram.

Слухи о романе Гуфа и Топурии ходят уже с начала 2018 года. Сегодня они подтвердились романтической записью, на которой влюбленные едут вместе в машине. На ролике Долматов сидит за рулем внедорожника и тихо говорит: "Я люблю тебя".

Ранее мы писали, что Кети Топурия удивила своих поклонников идеальной фигурой.

Фото: YouTube / Любимые Звезды — новости звезд кино и шоу-бизнеса

Теги: группа а'студио , гуф , кети топурия , новости шоу-бизнеса
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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