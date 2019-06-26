Губернатор Петербурга рассказал о своем детстве

Александр Беглов вспомнил свое детство и 1 июня поделился воспоминаниями в ходе видеомоста "На одной волне", посвященного Международному дню защиты детей. По рассказам губернатора, вся его семья собиралась по воскресеньям и пела песни. Беглов уточнил, что не обладал ни слухом, ни голосом.
Когда мы собирались, я старался подпевать своим братьям и сестрам, они давали мне конфеты и говорили: "Саша, помолчи". Эти вечера были очень теплыми и душевыми
поделился глава города
Также губернатор вспомнил свои любимые школьные предметы: литература и история, но и математикой заниматься любил.
Особенно любил писать добрые эпиграммы на учителей
рассказал Беглов.
Ранее мы писали, что губернатор поздравил петербуржцев с наступающим Днём защиты детей.
Фото: vk.com/a_beglov
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