Губернатор Петербурга рассказал о своем детстве

Глава города рассказал, что вся его семья имела музыкальный слух, а он – нет.

Александр Беглов вспомнил свое детство и 1 июня поделился воспоминаниями в ходе видеомоста "На одной волне", посвященного Международному дню защиты детей. По рассказам губернатора, вся его семья собиралась по воскресеньям и пела песни. Беглов уточнил, что не обладал ни слухом, ни голосом.

Когда мы собирались, я старался подпевать своим братьям и сестрам, они давали мне конфеты и говорили: "Саша, помолчи". Эти вечера были очень теплыми и душевыми поделился глава города

Также губернатор вспомнил свои любимые школьные предметы: литература и история, но и математикой заниматься любил.

Особенно любил писать добрые эпиграммы на учителей рассказал Беглов.

Ранее мы писали, что губернатор поздравил петербуржцев с наступающим Днём защиты детей.

Фото: vk.com/a_beglov