Губернатор проверил пансионат "Заря" в Репино

Губернатор отметил, что в пансионате еще никто не скончался.

Губернатор проверил стационар для пациентов с коронавирусом "Заря", сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Сообщается, что с конца апреля там побывали 1500 тысячи человек. Выписали уже 1050 пациентов. Для больных тяжелой и средней формами выделены 600 коек. Летальных исходов, по словам главы города, нет.

Также губернатор посетил соседний пансионат "Балтиец", где живут медики, работающие в "Заре".

Ранее мы писали, что стало известно, у кого лучше вырабатываются антитела к COVID-19.

Фото: Piter.TV