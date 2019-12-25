Губернатор проверил пансионат "Заря" в Репино

Губернатор проверил стационар для пациентов с коронавирусом "Заря", сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Сообщается, что с конца апреля там побывали 1500 тысячи человек. Выписали уже 1050 пациентов. Для больных тяжелой и средней формами выделены 600 коек. Летальных исходов, по словам главы города, нет.
Также губернатор посетил соседний пансионат "Балтиец", где живут медики, работающие в "Заре".
Ранее мы писали, что стало известно, у кого лучше вырабатываются антитела к COVID-19.
Фото: Piter.TV
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