Полтавченко посетил детей-сирот, отдыхающих в лагере "Дружных"

Губернатор Санкт-Петербурга вручил подарки детям-сиротам и воспитателям спортивно-оздоровительного лагеря "Дружных".

Первый в Петербурге детский спортивно-оздоровительный лагерь для детей-сирот "Дружных" посетил губернатор. Губернатор Полтавченко пообщался с детьми и воспитателями, а также привез подарки обитателям лагеря в Курортном районе Петербурга. Дети получили настольные игры и инвентарь, а сам центр "Дружных" - несколько сертификатов на закупку спортивного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

По словам Георгия Полтавченко, правительство планирует развивать уникальные социальный объект. В данный момент в нем есть 10 спальных корпусов, клуб на 700 человек, спортзал и павильоны для творчества. В ближайшее время в "Дружных" проведут капитальный ремонт, и увеличат жилые пространства. По планам, детский лагерь сможет принимать до 600 сирот разных возрастов за одну смену.