Губернатор изменил правила жизни для петербуржцев на карантине

Это связано с продлением вынужденных выходных.

Губернатор Петербурга внес некоторые правки в постановление "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Режим самоизоляции для петербуржцев старше 65 лет продлили до 30 апреля. После завершения карантина гражданам, которые будут соблюдать самоизоляцию, выплатят 2 тысячи рублей.

Работу начнут киоски с печатной прессой, автомастерские и салоны сотовой связи. Работу продолжают аптеки, продуктовые магазины и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города.

Детские и спортивные площадки, парки, сады и скверы закрыты до 30 апреля. Школы и детсады с 6 по 30 апреля продолжат обучение дистанционно.

Предприниматели города создадут стандарт безопасности.

Ранее мы писали, что Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина.

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