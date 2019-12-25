Губернатор изменил правила жизни для петербуржцев на карантине

Губернатор Петербурга внес некоторые правки в постановление "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Режим самоизоляции для петербуржцев старше 65 лет продлили до 30 апреля. После завершения карантина гражданам, которые будут соблюдать самоизоляцию, выплатят 2 тысячи рублей.
Работу начнут киоски с печатной прессой, автомастерские и салоны сотовой связи. Работу продолжают аптеки, продуктовые магазины и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города.
Детские и спортивные площадки, парки, сады и скверы закрыты до 30 апреля. Школы и детсады с 6 по 30 апреля продолжат обучение дистанционно.
Предприниматели города создадут стандарт безопасности.
Ранее мы писали, что Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина.
Фото: pixabay
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