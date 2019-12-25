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Работодатели отчитаются о количестве сотрудников на "удаленке"
Сегодня, 18:30
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smirenny

Работодатели отчитаются о количестве сотрудников на "удаленке"

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Информация должна быть передана до 7 апреля в в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Работодатели Северной столицы должны составить список сотрудников, которые уже перешли на удаленную работу, перейдут и останутся работать в обычном режиме, сообщается в постановлении губернатора города.

Напомним, что власти Петербурга разрешили возобновить работу киоскам с газетами и журналами, автомастерским и салонам сотовой связи.

Несколько дней, с 7 по 10 апреля, в МФЦ можно будет получить те документы, заявления на которые были поданы 27 марта включительно. С понедельника, 6 апреля, школьники перейдут на дистанционное обучение.

Ранее мы писали, что в Ленобласти провели дезинфекцию парадной дома, в котором живет зараженный пациент.

Фото: pixabay

Теги: петербург, самоизоляция, удалённая работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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