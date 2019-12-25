Работодатели отчитаются о количестве сотрудников на "удаленке"

Работодатели Северной столицы должны составить список сотрудников, которые уже перешли на удаленную работу, перейдут и останутся работать в обычном режиме, сообщается в постановлении губернатора города.
Напомним, что власти Петербурга разрешили возобновить работу киоскам с газетами и журналами, автомастерским и салонам сотовой связи.
Несколько дней, с 7 по 10 апреля, в МФЦ можно будет получить те документы, заявления на которые были поданы 27 марта включительно. С понедельника, 6 апреля, школьники перейдут на дистанционное обучение.
Ранее мы писали, что в Ленобласти провели дезинфекцию парадной дома, в котором живет зараженный пациент.
Фото: pixabay
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