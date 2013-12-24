Губернатор города поблагодарил диаспоры за помощь во время пандемии

Губернатор Петербурга поблагодарил национальные диаспоры за помощь в борьбе с пандемией. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
По словам главы города, приходить на помощь в сложных испытаниях – традиция Северной столицы и всех национальностей, которые в ней проживают.
Так, азербайджанская национально-культурная автономия приобрела более 1,5 тысяч планшетов для онлайн-обучения школьников, а также подарила Госпиталю ветеранов войн автомобиль скорой помощи.
Напомним, что на территории города проживают представители 163 национальностей. Соглашения о сотрудничестве с городским Домом национальностей заключила 121 организация.
Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса умерли еще 35 человек.
Фото: gov.spb.ru
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