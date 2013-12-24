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Губернатор города поблагодарил диаспоры за помощь во время пандемии
Сегодня, 19:08
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smirenny

Губернатор города поблагодарил диаспоры за помощь во время пандемии

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Диаспоры обеспечили горожан дополнительными продуктовыми наборами, техникой и даже медицинским транспортом.

Губернатор Петербурга поблагодарил национальные диаспоры за помощь в борьбе с пандемией. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

По словам главы города, приходить на помощь в сложных испытаниях – традиция Северной столицы и всех национальностей, которые в ней проживают. 

Так, азербайджанская национально-культурная автономия приобрела более 1,5 тысяч планшетов для онлайн-обучения школьников, а также подарила Госпиталю ветеранов войн автомобиль скорой помощи. 

Напомним, что на территории города проживают представители 163 национальностей. Соглашения о сотрудничестве с городским Домом национальностей заключила 121 организация.

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса умерли еще 35 человек.

Фото: gov.spb.ru

Теги: диаспоры петербурга, диаспоры помогли в борьбе с пандемией, национальные диаспоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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