Губернатор города поблагодарил диаспоры за помощь во время пандемии

Диаспоры обеспечили горожан дополнительными продуктовыми наборами, техникой и даже медицинским транспортом.

Губернатор Петербурга поблагодарил национальные диаспоры за помощь в борьбе с пандемией. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам главы города, приходить на помощь в сложных испытаниях – традиция Северной столицы и всех национальностей, которые в ней проживают.

Так, азербайджанская национально-культурная автономия приобрела более 1,5 тысяч планшетов для онлайн-обучения школьников, а также подарила Госпиталю ветеранов войн автомобиль скорой помощи.

Напомним, что на территории города проживают представители 163 национальностей. Соглашения о сотрудничестве с городским Домом национальностей заключила 121 организация.

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса умерли еще 35 человек.

Фото: gov.spb.ru