Губернатор Ставрополья рассказал о задержании блогера Тринадцатого

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал о задержании блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел 5 октября. Отмечается, что во время празднования Дня Кировского муниципального округа блогер "вызывающе себя вел". Владимиров отметил, что когда мужчину задержали, он оказывал сопротивление полицейским. Также отмечается, что блогер находился в федеральном розыске за хулиганство.
Ранее мы сообщали, что в Одинцове задержали подозреваемого в угоне поливомоечной машины и краже одежды.
Видео: Telegram / Владимир Владимиров
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