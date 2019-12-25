Губернатор Подмосковья призвал проработать вопрос с установкой датчиков утечки газа

Правительство МО предложило меры по обеспечению безопасности в сфере газового обслуживания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о разработке региональным правительством предложений по безопасности в сфере газового обслуживания. Он их озвучил на встрече со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным, сообщает телеканал "360".

По словам Воробьева, в настоящее время на фоне новостей о взрыве газа в жилых домах данная тема все чаще интересует людей. Правительство МО подготовило меры, которые направлены на предотвращение подобных инцидентов.

Первое – навести порядок с сервисными компаниями. Сегодня их много, и не все они работают ответственно. И второе – это все-таки важность установки датчиков. Есть два вида датчиков. Первый – который кричит. Сигнальный. Второй – который перекрывает газ. Андрей Воробьев, глава Московской области

Губернатор отметил, цена первого датчика составляет около 2,5 тыс. рублей, второго – до девяти тысяч рублей. Володин заявил о важности принятия мер по предотвращению взрыва газа в жилых домах, однако, по его словам, в данном вопросе важно не допустить переплаты со стороны жителей.

Ранее мы сообщали, что цена газа в Европе поднялась выше 730 долларов за тысячу кубометров.

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