Губернатор Петербурга: в городе создан достаточный запас вакцины от COVID-19

В городе сохраняется высокий темп вакцинации.

В Петербурге создан достаточный запас вакцины от коронавируса. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил в эфире "Радио Россия" 19 июля.

По словам Беглова, важно сохранить темпы вакцинации. В настоящее время прививочные пункты работают как в медучреждениях, так и в торговых центрах. Так, на прошлой неделе пункты вакцинации открылись в комплексах "Пик" и "Питерлэнд". Он отметил, что власти делают всё возможное, чтобы запись на прививку и сама вакцинация были удобны и доступны для петербуржцев.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия заявила, что до 31 августа необходимо привить 60% жителей Северной столицы (2 670 615 человек). Согласно данным на 19 июля, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 183 773 человека, из них 819 039 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Фото: Piter.tv