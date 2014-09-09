В Петербурге за сутки ревакцинировались от COVID-19 более 400 человек

За прошедшие сутки повторно вакцинировались 18 человек.

В Петербурге от коронавируса первично ревакцинировались 437 человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 19 июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, за сутки первично от COVID-19 привились 3 285 человек, вторично вакцинировались 2 387 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 183 773 человека, из них 819 039 человек полностью завершили цикл вакцинации.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 1 134 401 человек предпочли вакцину "Спутник V", 27 189 человек выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 20 183 петербуржца привились вакциной "КовиВак".

По словам эксперта, благодаря вакцинации в Петербурге уже к концу 2021 года должен сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу.

Фото: Piter.tv