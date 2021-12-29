Губернатор Петербурга считает неприемлемыми разногласия по QR-кодам

По его словам, в городе все должны соблюдать нынешние правила.

Губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге все должны соблюдать правила. Речь идет о введенном 2 января режиме QR-кодов, в том числе в магазинах и ресторанах. Об этом он заявил в эфире "Радио России".

Очень важно, чтобы в нынешней непростой обстановке весь Петербург выполнял новые правила. Разногласия по этому вопросу считаю неприемлемыми. Александр Беглов, губернатор Петербурга

При этом обязательный режим QR-кодов нравится не всем петербуржцам. В городские суды по сей день поступают иски об оспаривании QR-кодов и пунктов "коронавирусного" постановления №121. В понедельник, 17 января, в Санкт-Петербургском городском суде состоялось очередное заседание по иску против введения QR-кодов в общественных местах.

Также против QR-кодов выступают некоторые предприниматели и рестораторы. В Петербурге 160 заведений присоединились к бойкоту против QR-кодов.

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