Губернатор Петербурга поздравил горожан с Рождеством

Беглов пожелал милосердия, справедливости, здоровья и радости горожанам.

Градоначальник Северной столицы поздравил петербуржцев с наступающим Рождеством. Александр Беглов заявил, что в Петербурге всегда широко отмечался этот праздник. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Рождество Христово наполняет сердца надеждой на лучшее, стремлением помогать нуждающимся. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Глава города на Неве попросил жителей уделить время родным и близким, проявить заботу и внимание. Он напомнил, что в период пандемии особенно важно почаще навещать любимых. Политик пожелал всем православным христианам здоровья, счастья, благополучия и радости.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с 8 января в Петербурге откроют пункты приема елок.

Фото: администрация Санкт-Петербурга