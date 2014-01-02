Губернатор Петербурга подарил туркмено-российской школе сертификат на учебную литературу

По словам Беглова, в Петербурге хорошо знают, что в русских школах вне России всегда рады литературе на родном языке

В ходе визита в Туркменистан губернатор Петербурга посетил туркмено-российскую среднюю школу имени Пушкина в Ашхабаде, где и подарил её учащимся сертификат на учебную литературу. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, в Петербурге хорошо знают, что в русских школах вне России всегда рады литературе на родном языке.

Напомним, что в феврале 2020 года глава Петербурга уже побывал в этой школе и передал ей в дар экземпляры "Блокадной книги" Даниила Гранина и Алеся Адамовича, а также другую литературу на русском языке.

Школа имени Пушкина в Ашхабаде работает с 2002 года. Она подведомственна одновременно Министерству образования и науки РФ и Министерству образования Туркменистана. Среди учеников школ – 50 процентов граждан России и столько же - Туркменистана, а также дети сотрудников расположенных в Ашхабаде дипломатических миссий стран СНГ. Всего в школе учится более 800 детей и работает 70 учителей.

Ранее полномочия студенческого совета расширили в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного