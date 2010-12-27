Губернатор Петербурга и полпред Президента по СЗФО осмотрели новые станции метро

Полтавченко лично осмотрел будущие станции - "Новокрестовскую" и "Беговую".

Губернатор Георгий Полтавченко и полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов посетили новые станции метро "Новокрестовская" и "Беговая". Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в пресс-службе ОАО "Метрострой".

Вместе с губернатором в подземку спустились генеральный директор строящей организации Николай Александров и вице-губернатор города Игорь Албин. Сопровождал делегацию начальник петербургского метрополитена. Полтавченко лично осмотрел будущие станции - "Новокрестовскую" и "Беговую".

Строительство продолжения Невско-Василеостровской линии проходило в крайне сжатые сроки. Зеленую ветку продлили течение 2,5 лет вместо предусмотренных 4-х. Кроме того, "Новокрестовская" и "Беговая" строили как станции "закрытого" типа. Безопасность пассажиров обеспечивают стеклянные раздвижные двери по типу "горизонтальный лифт". На случай экстренной эвакуации в вагонах установили распашные двери.

Чтобы соединить под землей Приморский район, Крестовский и Васильевский острова, потребовался круглосуточный, ежедневный труд нескольких тысяч метростроевцев. Это был беспрецедентный проект не только для "Метростроя", но и для российского метростроения Пресс-служба ОАО "Метростроя".

Напомним, что в ближайшее время строительная организация откроет участок Невско-Василеостровской линии для пассажиров. Обкатка новой трассы уже началась. В метро также проходят работы по очистке тоннелей и станций.

Фото: служба по связям с общественностью ОАО "Метрострой".