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Губернатор: Эпидемия пошла на спад
Сегодня, 20:54
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smirenny

Губернатор: Эпидемия пошла на спад

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Глава города отметил, что голосование по поправкам пройдет на фоне улучшения ситуации с пандемией.

Губернатор Петербурга рассказал, что пандемия коронавируса в городе пошла на спад. 

Он отметил, что ситуация остается сложной, но Северная столица возвращается к обычной жизни, выздоравливает больше людей, чем заболевает. Также по мнению главы города, важно, что голосование по поправкам "пройдет на спаде эпидемии".

Губернатор уточнил, что каждому участнику голосования выдадут СИЗ и одноразовые ручки. 

Напомним, что в Санкт-Петербурге рестораны и кафе открыли летние веранды.

Фото: pixabay

Теги: губернатор, коронавирус, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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