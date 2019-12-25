Губернатор: Эпидемия пошла на спад

Губернатор Петербурга рассказал, что пандемия коронавируса в городе пошла на спад.
Он отметил, что ситуация остается сложной, но Северная столица возвращается к обычной жизни, выздоравливает больше людей, чем заболевает. Также по мнению главы города, важно, что голосование по поправкам "пройдет на спаде эпидемии".
Губернатор уточнил, что каждому участнику голосования выдадут СИЗ и одноразовые ручки.
Напомним, что в Санкт-Петербурге рестораны и кафе открыли летние веранды.
Фото: pixabay
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