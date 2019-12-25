Губернатор Ленобласти о осмотрел распределительный центр супермаркетов "Магнит"

Губернатор отметил, что товаров социальной значимости есть в запасе от 2 недель до месяца, ассортимент пополняется.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел распределительный центр супермаркетов "Магнит", единый для Ленобласти и Петербурга сегодня, 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона осмотрел запасы ассортимента продуктов и отметил, что их хватит до месяца. К тому же каждый день товары обновляются и пополняются. То, что традиционно привозилось из Азии и Африки – в достатке, сбоев с поставками нет, цитрусовых и других фруктов достаточно.

Что касается сахара, то его тоже хватает, но специалисты не успевают фасовать – люди активно скупают. Аналогичная ситуация с крупами и консервами.

Дрозденко отметил, что в ближайшее время правительство обсудит меры по регулированию цен.

Фото: администрация Ленобласти