Грядет похолодание: в Ленобласть надвигаются морозы до -17

Также ожидается повышенная облачность с небольшими прояснениями.

Уже завтра, тринадцатого марта, на территории 47 региона ожидается повышенная облачность с небольшими прояснениями. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

В ночное время жителей региона настигнут сильные морозы, вплоть до минус семнадцати градусов. Также областные трассы покроются наледью.

По прогнозам синоптиков, в среду в области пройдет небольшой снег, температура воздуха днем будет меняться от -4 до +1 градуса. Ночью похолодает до -7..-12 градусов, а местами термометр и вовсе достигнет -17 градусов. Также будет дуть северный ветер порывами 2-7 м/с. Атмосферное давление будет повышаться.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

Фото: "Интересный Выборг"