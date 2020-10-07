У пункта оплаты на ЗСД в Курортном районе сгорел грузовик

Обошлось без пострадавших.

Утром в среду, 7 октября, на 39-м километре ЗСД в Курортном районе вспыхнул грузовик. По информации МЧС, горящий "Хендай" тушили прямо возле пункта оплаты проезда.

По словам очевидцев, ради безопасности других автомобилистов сотрудники ЗСД закрыли соседние полосы и помогли водителю сбить огонь огнетушителями до приезда МЧС. Причины возгорания машины неизвестны, однако в грузовике выгорели сгораемые части кабины. На тушение пожара у девяти огнеборцев ушло полчаса, сведений о пострадавших не поступало.

На данный момент, судя по Яндекс.Картам, никаких дорожных заторов на данном участке ЗСД нет.

Ранее мы рассказывали, что в ДТП "Соляриса" и "Аутлендера" в Приморском районе пострадал один человек.

Видео: Дмитрий Кузнецов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"