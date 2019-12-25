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В ДТП "Соляриса" и "Аутлендера" в Приморском районе пострадал один человек
Сегодня, 17:51
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mook1

В ДТП "Соляриса" и "Аутлендера" в Приморском районе пострадал один человек

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По факту ДТП проводится проверка.

Днем в понедельник, 5 октября, стало известно об аварии с пострадавшим в Приморском районе Петербурга. По данным отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло в пятом часу дня на перекрестке улиц Щербакова и Репищева.

При повороте налево с правой полосы автомобиль "Хёндай Солярис" с 37-летним водителем за рулем столкнулся с автомобилем "Митсубиси Аутлендер" с 44-летним водителем, который двигался в попутном направлении. В результате аварии пострадал водитель "Соляриса", которого госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что на перекрестке Заневского и Новочеркасского из-за ДТП образовалась пробка. Столкнулись "Лада Ларгус" и "Форд Фокус".

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, петербург, приморский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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