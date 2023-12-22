Грузооборот Большого порта Петербурга вырос на 40% c начала года

К концу текущего года - началу следующего года общий объем грузов может полностью восстановиться до уровня 2021 года.

Объем перевалки грузов в крупном порту Санкт-Петербурга за первый квартал 2024 года почти вернулся к уровню до введения санкций. Общий показатель составил 13,4 миллиона тонн, что на 1 миллион тонн меньше, чем в январе-марте 2021 года. Об этом сообщает издание "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на экспертов.



По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, объем перевалки увеличился на 39,7%. Издание отмечает, что к концу текущего года - началу следующего года общий объем грузов может полностью восстановиться до уровня 2021 года. Это связано с развитием контейнерных линий и перенаправлением части маршрутов с Дальнего Востока на Северо-Запад.



Как отметила начальник информационно-аналитического отдела компании "Модуль" в сфере транспорта и экспедиторской деятельности Марина Овсянникова, происходит также перенаправление китайского импорта с дальневосточных портов на порт Петербурга из-за ограничений пропускной способности российских железных дорог.

Фото: Piter.TV