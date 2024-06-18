Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю

Сергей Румянцев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении улучшили положение по переднему краю фронта. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 июня сделал старший офицер пресс-службы "Юга" Сергей Румянцев. Военнослужащий заметил, что нанесено поражение живой силе и технике 93 механизированной, 79 десантно-штурмовой, 46 аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, расположенных в районах населенных пунктов Катериновка, Александро-Шультино и Горняк. Противник лишился до 535 человек личного состава армии киевского режима убитыми и ранеными, двух бронетранспортеров, трех пикапов, двух складов с боеприпасами. Средствами противовоздушной обороны страны сбиты 12 дронов противника.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено две 155-миллиметровой гаубицы М777 американского производства, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровое орудие Д-30. Сергей Румянцев, старший офицер пресс-службы "Юга"

Командир с позывным "Минёр" рассказал о работе РЭБ на Южно-Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России