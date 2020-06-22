Клип группы из Петербурга о границах и любви в изоляции сняли полностью через Zoom

Музыкальное видео для группы Sobranie 8 18 снял московский режиссер Идо Готлиб.

Премьера на Piter.tv – в нашу редакцию поступил музыкальный клип Sobranie 8 18 – электронного дуэта из Петербурга, участников фестиваля "Электро-Механика". Композицией, выбранной для экранизации, стала песня "Borders".

Процесс снимали четыре участника съемочной группы, а в самой работе приняли участие десять актеров из восьми городов. Режиссером работы стал москвич Идо Готлиб.

Участники группы рассказали, что весь процесс создания клипа, от кастинга и примерок костюмов до съемок – проходил через платформу ZOOM.