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Группа Little Big празднует день рождения
Сегодня, 14:30
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Alena_Zinovieva

Группа Little Big празднует день рождения

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1 апреля музыкальному коллективу исполнилось 8 лет.

Сегодня, 1 апреля, петербургская рейв-группа Little Big отмечает день рождения. В 2021 году музыкальному коллективу исполнилось 8 лет.

В этот день солистка Софья Таюрская опубликовала пост в Instagram, в котором назвала группу лучшей в мире.

"С днем рожденья нас @littlebigband! 8 лет! Это только начало! Лучшая команда в мире! Люблю вас, семья", - написала Таюрская.

Поздравительный пост также появился на странице Little Big в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня нам исполнилось 8! Это 2 921 день в пути без оглядки через плечо и остановок перевести дух. И главное, что этот путь вы проходите с нами ", - написали представители сообщества.

Музыканты пообещали поклонникам, что впереди их ждет еще много премьер. Little Big Family продолжит расти.

Ранее Кремль прокомментировал выбор песни для "Евровидения-2021".

Фото: Instagram / littlebigband

Теги: little big, день рождения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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